Matteo Zuppi a Propaganda live venerdì 7 novembre | a intervistarlo sarà il conduttore Diego Bianchi
Bologna, 6 novembre 2025 – Cardinale Zuppi a Propaganda live: l’appuntamento è per venerdì 7 novembre su La7 alle 21,15. A intervistare l’arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, monsignor Matteo Zuppi sarà Diego Bianchi. Tra gli ospiti della puntata di venerdì ci saranno anche Andrea Pennacchi, Monir Ghassem, Mica Millar. L’approfondimento sarà sui grandi fatti della settimana: dalla grande vittoria del sindaco di New York Zohran Mamdani fino alla politica italiana. Per la musica si esibirà la cantante Mica Millar, mentre i monologhi saranno affidati ad Andrea Pennacchi e Monir Ghassem. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
