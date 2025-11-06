Matteo Berrettini | Nei momenti importanti il gioco è andata bene Tien è uno dei migliori talenti
Matteo Berrettini ha sconfitto l’australiano Aleksandar Vukic in due set e s i è così qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Metz. Il tennista italiano sta mostrando una buona condizione fisica in questo finale di stagione e sul cemento della capitale greca sta cercando la migliore forma in vista della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Il romano si è imposto con il punteggio di 7-6(5), 6-3 e al prossimo turno incrocerà lo statunitense Learner Tien. Matteo Berrettini ha analizzato la propria prestazione al termine del confronto: “ Avevo visto il match che aveva giocato ieri, è molto migliorato rispetto all’ultima volta che lo avevo affrontato a Phoenix. 🔗 Leggi su Oasport.it
