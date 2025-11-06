Marsiglia-Atalanta le pagelle | Ahanor gara di spessore 7 Greenwood leader 7
Nella squadra di De Zerbi il peggiore è Paixao, mentre in quella di Juric sotto tono la prova di Kossounou. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il rigore sbagliato da De Ketelaere, la grande occasione di Krstovic e qualche errore di troppo: l’Atalanta ha sprecato davvero tanto nel primo tempo contro il Marsiglia di De Zerbi La speranza per la Dea è di ripetere un secondo tempo sulla scia del primo, al - facebook.com Vai su Facebook
? #OlympiqueMarsiglia- #Atalanta, #Lookman e #DeKetelaere in attacco: le probabili formazioni - X Vai su X
Pagelle di Marsiglia-Atalanta: Samardzic salva Juric, male De Ketelaere. Ahanor è dappertutto - Le pagelle della sfida di Champions League tra Marsiglia e Atalanta: Samardzic decisivo nel finale con un gol capolavoro, inutili le polemiche di De Zerbi ... Riporta sport.virgilio.it
Marsiglia-Atalanta 0-1, le pagelle: Samardzic bello di notte. Ahanor, che personalità - 90' Samardzic MARSIGLIA (pagelle a cura di Paolo Lora Lamia) Rulli 7 - Riporta tuttomercatoweb.com
Marsiglia-Atalanta 0-1, pagelle e tabellino: Samardzic magico, De Ketelaere sbaglia un rigore, Lookman nervoso, Aubameyang ci prova, Greenwood non incide - 1 il Marsigla grazie a una prodezza di Samardzic proprio al 90' tra le proteste dei francesi. Segnala goal.com