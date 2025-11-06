Marsiglia-Atalanta 0-1 decide una gemma di Samardzic al 90'

Marsiglia (Francia), 5 novembre 2025 - Il momento è difficile, quasi di crisi, con tanti pareggi e una fase offensiva non all'altezza dei giorni d'oro: l' Atalanta, reduce dalla sconfitta di Udine che ha posto fine all'imbattibilità in campionato, prova a riscattarsi in Champions League e per la precisione in casa del Marsiglia. In un primo tempo non molto emozionante, De Ketelaere ha la chance di sbloccare la contesa trasformando un rigore assegnato per fallo su Krstovic di Rulli: quest'ultimo si riscatta e intercetta la conclusione. La partita sembra stregata anche nel secondo tempo, quando Lookman, l'uomo più contestato dell'estate, segna su assist di Bellanova, ma il precedente fuorigioco di Krstovic cancella tutto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

