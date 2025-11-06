Marsiglia Atalanta 0-1 | colpaccio della Dea al Velodrome Juric vede i playoff Decide il gol nel finale di Samardzic
Marsiglia Atalanta 0-1, la Dea vince in extremis e va a 7 punti: un gol all’89’ decide il match nonostante il rigore sbagliato da De Ketelaere. Una vittoria sofferta, arrivata nel finale e fondamentale per il cammino europeo. L’ Atalanta di Ivan Juric espugna Marsiglia e conquista tre punti pesantissimi contro l’ Olympique Marsiglia, imponendosi per 0-1 in una gara valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League. Un successo che rilancia la Dea e che la proietta con decisione verso la zona playoff. QUI: RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI Marsiglia Atalanta: De Ketelaere sbaglia, Samardzic risolve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Champions League: Inter-Kairat 2-1 e Olympique Marsiglia-Atalanta 0-1: faticano le italiane. Parato un rigore alla Dea Nella prima parte della quarta giornata, risultati con più ombre che luci per le italiane: Napoli-Eintracht Francoforte 0-0, Juventus-Sporting Li - facebook.com Vai su Facebook
? #OlympiqueMarsiglia- #Atalanta, #Lookman e #DeKetelaere in attacco: le probabili formazioni - X Vai su X
L'Atalanta batte 1-0 il Marsiglia di De Zerbi tra le proteste per il gol di Samardzic - Dopo una partita all'insegna degli errori da entrambe le parti, al 90' succede di tutto: dopo un presunto tocco di mano di Ederson, l'ex Udinese si invola e segna il gol- Da ilgiornale.it
L’Atalanta vince una partita pazza a Marsiglia, succede di tutto al Velodrome: la decide Samardzic - 0 i francesi allenati da De Zerbi grazie al gol decisivo ... fanpage.it scrive
Marsiglia-Atalanta 0-1, pagelle e tabellino: Samardzic magico, De Ketelaere sbaglia un rigore, Lookman nervoso, Aubameyang ci prova, Greenwood non incide - 1 il Marsigla grazie a una prodezza di Samardzic proprio al 90' tra le proteste dei francesi. Segnala goal.com