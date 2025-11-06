Marsiglia Atalanta 0-1 | colpaccio della Dea al Velodrome Juric vede i playoff Decide il gol nel finale di Samardzic

Marsiglia Atalanta 0-1, la Dea vince in extremis e va a 7 punti: un gol all’89’ decide il match nonostante il rigore sbagliato da De Ketelaere. Una vittoria sofferta, arrivata nel finale e fondamentale per il cammino europeo. L’ Atalanta  di  Ivan Juric  espugna Marsiglia e conquista tre punti pesantissimi contro l’ Olympique Marsiglia, imponendosi per  0-1  in una gara valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League. Un successo che rilancia la Dea e che la proietta con decisione verso la zona playoff. QUI: RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI Marsiglia Atalanta: De Ketelaere sbaglia, Samardzic risolve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

