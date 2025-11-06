Manovra Istat e Bankitalia e le critiche al governo | il taglio Irpef premia i più ricchi Ma per Giorgetti tutela i redditi medi

La manovra del governo Meloni è nel mirino delle audizioni oggi in corso alle commissioni Bilancio di Senato e Camera. Tanti i punti criticati. Tra cui il taglio di due punti della seconda aliquota  Irpef dal 35% al 33%, per i redditi compresi tra 28 e 50 mila euro. A beneficiarne sarebbero poco più di 14 milioni di contribuenti. «Le famiglie beneficiarie sarebbero circa 11 milioni (44% delle famiglie residenti) e il beneficio medio di circa 276 euro (in ogni famiglia ci può essere più di un contribuente)», secondo le stime dell’Istat presentate dal presidente, Francesco Maria Chelli. «Ordinando le famiglie in base al reddito disponibile equivalente e dividendole in cinque gruppi di uguale numerosità – ha proseguito – emerge come oltre l’85% delle risorse siano destinate alle famiglie dei quinti più ricchi della distribuzione del reddito: sono infatti interessate dalla misura oltre il 90% delle famiglie del quinto più ricco e oltre due terzi di quelle del penultimo quinto. 🔗 Leggi su Open.online

