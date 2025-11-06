Manovra Giorgetti | Quadro internazionale incerto gestione responsabile dei conti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2025 "La manovra si inserisce in un quadro congiunturale incerto in cui l’attenzione sulle politiche bilancio perseguita dagli Stati è molto elevata. Una politica di bilancio attenta a garantire la sostenibilità del debito e in linea con le regole di governance Ue può garantire una stabilità economica finanziaria del nostro Paese che si trova a rinnovare ogni anno 400 miliardi titoli debito pubblico". Lo ha detto in audizione il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti alle Commissioni riunite di Camera e Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online