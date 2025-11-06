Manovra Giorgetti | Quadro internazionale incerto gestione responsabile dei conti – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2025 "La manovra si inserisce in un quadro congiunturale incerto in cui l’attenzione sulle politiche bilancio perseguita dagli Stati è molto elevata. Una politica di bilancio attenta a garantire la sostenibilità del debito e in linea con le regole di governance Ue può garantire una stabilità economica finanziaria del nostro Paese che si trova a rinnovare ogni anno 400 miliardi titoli debito pubblico". Lo ha detto in audizione il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti alle Commissioni riunite di Camera e Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
#Manovra. #Giorgetti: “Governo ha sempre destinato risorse aggiuntive alla #sanità” quotidianosanita.it/governo-e-parl… - X Vai su X
Il Sole 24 ORE. . ? Segui gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/manovra-2026-via-senato-oggi-raffica-audizioni-si-chiude-giovedi-giorgetti-AHWnAEWD #manovra #affitti #IlSole24Ore - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, Giorgetti: Quadro internazionale incerto, gestione responsabile dei conti - (Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2025 "La manovra si inserisce in un quadro congiunturale incerto in cui l’attenzione sulle politiche bilancio perseguita dagli Stati è molto elevata. Scrive msn.com
Manovra, la prudenza di Giorgetti: "Quadro incerto, approccio per tenere i conti in ordine" - Il ministro dell'Economia in audizione sulla manovra al Senato: "Il taglio dell'Irpef tutela i redditi medi" ROMA - Segnala repubblica.it
Manovra, Giorgetti: taglio Irpef tutela i redditi medi - Con il ministro dell'Economia si chiudono le audizioni davanti alle commissioni Bilancio riunite di Senato e Camera ... Come scrive avvenire.it