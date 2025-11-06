Manovra | dai Comuni alle Regioni altre picconate alla Legge di bilancio

È da lunedì che industriali, associazioni d’impresa e del mondo dei trasporti, artigiani, agricoltori e sindacati stanno smontando pezzo dopo pezzo la Manovra, considerata inadeguata, incapace di fornire risposte su fisco, sanità, pensioni, investimenti e soprattutto crescita. Ieri è toccato agli enti locali criticare una legge di Bilancio senza slancio e con molte debolezze. Critiche che non paiono smuovere più di tanto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che oggi replicherà in Parlamento. Il ministro continua a giustificare tutti i sacrifici sull’altare del quadro di finanza pubblica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

