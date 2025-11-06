Manovra Conte | È la più draghiana mai concepita non ci sono misure per la crescita – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2025 "Sono dati oggettivi a livello nazionale. La pressione fiscale è cresciuta in Italia negli ultimi dieci anni, abbiamo il record. Abbiamo il record anche di un ceto medio impoverito, dei poveri assoluti, il record storico. Questi sono dati inoppugnabili e nello stesso tempo non abbiamo misure per la crescita. Questa è la legge di bilancio veramente più draghiana forse, se vogliamo usare questo termine, che sia stata mai concepita. Non c'è nessuna misura di crescita e per fortuna che abbiamo portato i soldi del Pnrr, saremo in piena recessione". Così il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, a margine di un evento elettorale a Sessa Aurunca con Roberto Fico. 🔗 Leggi su Open.online
