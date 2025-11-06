Mangia una lumaca con il verme polmonare dei ratti per sfida si paralizza e muore | la storia del rugbista Sam Ballard La madre | Se n’è andato sorridendo

Commozione in Australia per la storia del giovane giocatore rugby Sam Ballard. Il 19enne è rimasto paralizzato ed è morto dopo aver mangiato una lumaca per una sfida a una festa di compleanno. Ballard stava bevendo a casa di un amico per una festa, quando la compagnia ha visto l’animaletto strisciante sul patio. Così il ragazzo ha mangiato la lumaca, dopo essere stato incitato dai suoi amici per un gioco di sfida. Nessuno poteva immaginare che quella lumaca era infetta perché portatrice della mortale malattia del verme polmonare dei ratti. Tipicamente presente nei roditori, il parassita trasmette le sue larve nelle feci degli animali, che possono poi diffondersi a lumache e limacidi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mangia una lumaca con il verme polmonare dei ratti per sfida, si paralizza e muore”: la storia del rugbista Sam Ballard. La madre: “Se n’è andato sorridendo”

