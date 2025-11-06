Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 7 novembre | le regioni a rischio
Torna il maltempo sull'Italia con una perturbazione che colpirà prima il nord ovest e poi il centro sud. La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 7 novembre, un'allerta meteo gialla per temporali su sette regioni del Centro Sud. 🔗 Leggi su Fanpage.it
