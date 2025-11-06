Malattie croniche e rare ‘Il mio nuovo mondo’ docufilm che dà voce a pazienti e caregiver

(Adnkronos) – Un racconto corale per promuovere una maggiore consapevolezza sul vissuto delle persone che convivono con patologie croniche e rare complesse e spesso poco conosciute. E' il docufilm 'Il mio nuovo mondo', presentato ieri alla Camera dei deputati ai rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni pazienti e dei clinici. Realizzato da Telomero Produzioni con il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Anche la prestigiosa rivista The Lancet si espone oramai su questo tema: un’alimentazione a base vegetale riduce il rischio di multimorbilità, cioè di due o più patologie croniche in contemporanea, tra cui tumori, diabete e malattie cardiovascolari. Questa volta - facebook.com Vai su Facebook

Malattie croniche e rare, 'Il mio nuovo mondo' docufilm che dà voce a pazienti e caregiver - Un racconto corale per promuovere una maggiore consapevolezza sul vissuto delle persone che convivono con patologie croniche e rare complesse e spesso poco conosciute. Si legge su msn.com

Malattie croniche, in Italia colpito l’80% degli over 65: più prevenzione per cambiare rotta - 000 esperti riuniti dalla Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica per ridisegnare il ... Come scrive repubblica.it

Malattie rare, associazioni sempre più giovani e professionali - Le associazioni di pazienti attive nei settori delle malattie rare, croniche e oncologiche stanno evolvendo: cresce il numero dei dipendenti impiegati nelle attività associative, mentre diminuisce que ... Segnala ansa.it