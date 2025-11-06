Mal di testa? Quattro cose che puoi fare subito per gestirlo meglio secondo i medici

Ti sei mai chiesto perché soffri di mal di testa e cosa potresti fare per evitarlo? Il mal di testa è uno di quei disturbi che praticamente tutti conosciamo: può durare pochi minuti o trascinarsi per giorni, manifestarsi come un dolore sordo oppure pulsante, e a volte si estende fino al collo o al viso. La buona notizia? Nella maggior parte dei casi non c’è nulla di grave. La dottoressa Katy Munro, esperta del National Migraine Centre di Londra, rassicura: le probabilità che ci sia qualcosa di serio sono molto basse. Certo, se hai un mal di testa insolitamente forte o il peggiore che tu abbia mai provato, è meglio farlo controllare dal medico. 🔗 Leggi su Cultweb.it

