Mal di testa? Quattro cose che puoi fare subito per gestirlo meglio secondo i medici

Cultweb.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ti sei mai chiesto perché soffri di mal di testa e cosa potresti fare per evitarlo? Il mal di testa è uno di quei disturbi che praticamente tutti conosciamo: può durare pochi minuti o trascinarsi per giorni, manifestarsi come un dolore sordo oppure pulsante, e a volte si estende fino al collo o al viso. La buona notizia? Nella maggior parte dei casi non c’è nulla di grave. La dottoressa Katy Munro, esperta del National Migraine Centre di Londra, rassicura: le probabilità che ci sia qualcosa di serio sono molto basse. Certo, se hai un mal di testa insolitamente forte o il peggiore che tu abbia mai provato, è meglio farlo controllare dal medico. 🔗 Leggi su Cultweb.it

mal di testa quattro cose che puoi fare subito per gestirlo meglio secondo i medici

© Cultweb.it - Mal di testa? Quattro cose che puoi fare subito per gestirlo meglio (secondo i medici)

Altre letture consigliate

Le persone ad alto reddito hanno più mal di testa - Analisi dello studio GBD sulle cause legate a stress, sonno e stile di vita. Secondo veb.it

Quattro tipi di mal di testa e come affrontarli - Quando il mal di testa è sporadico, per esempio una volta al mese o anche meno, non c’è da preoccuparsi, mentre ... Lo riporta ilgiornale.it

Mal di testa da vacanza: il decalogo per evitarlo e non rovinarsi le ferie - Come esiste il mal di testa da week end, esiste il mal di testa da vacanza: i preparativi per le ferie a volte sono stressanti e faticosi tra prenotazioni, valigie e ultime cose da sistemare. Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Mal Testa Quattro Cose