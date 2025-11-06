Maiolati Spontini festa delle forze armate | restaurati i monumenti ai caduti

Maiolati Spontini (Ancona), 5 novembre 2025 - Commemorazione per la festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate, il Comune ha restaurato i monumenti ai caduti. L’Amministrazione comunale celebra la ricorrenza del IV Novembre, Giornata dell’Unità nazionale e Festa delle Forze armate, domenica prossima in tre diversi momenti commemorativi, a Moie, Scisciano e Maiolati Spontini. Una commemorazione in memoria dei cittadini che hanno donato la vita per la patria. Il 4 novembre 1918, infatti, terminava la prima guerra mondiale, vinta dall’Italia con un grande sacrificio in termini di vite umane. «Una giornata dedicata ai valori – sottolinea il sindaco facente funzioni Sebastiano Mazzarini – su cui si fonda il nostro essere cittadini e, soprattutto, alla memoria di chi ha lottato per difenderli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

