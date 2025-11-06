Mainz-Fiorentina probabili formazioni e tv La sfida di Galloppa Vanoli a un passo dalla firma
Mainz, 6 novembre 2025 – La Fiorentina ha due partite in trasferta prima della sosta nelle quali dare segni di reazione rispetto all’avvio da incubo della stagione, con un pericolosissimo ultimo posto in Serie A. Oggi (18.45) la gara contro i padroni di casa del Mainz, domenica sul bollente campo di Marassi quella che è già una sfida salvezza contro il Genoa. Va detto che, a fronte del disastro in campionato, in Conference League i gigliati sonno a punteggio pieno con due vittorie in altrettante gare contro il Sigma Olomouc e il Rapid Vienna. Oggi c’è anche la caccia al tris. Il tutto, dopo l’esonero di Stefano Pioli, con il gruppo affidato a Daniele Galloppa, tecnico della Primavera viola, che potrebbe restare sulla panchina della prima squadra anche a Genova, in attesa dell’arrivo di un nuovo allenatore (Vanoli in pole position, vicinissimo alla firma) o potrebbe conquistarsi la fiducia per proseguire l’avventura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Mainz- #Fiorentina - X Vai su X
UNO SGUARDO AL MAINZ, PROSSIMO AVVERSARIO DELLA FIORENTINA ?Articolo a cura di Gabriele Anello Se Firenze piange, Magonza certo non ride. La Fiorentina è ormai caduta in un caos - societario, di campo e strategico - che fa impallidire non p - facebook.com Vai su Facebook
Mainz-Fiorentina, le probabili formazioni del match di Conference League - In attesa di conoscere il nome del successore di Pioli la Fiorentina fa visita al Mainz per la 3^ giornata di Conference League. Scrive sport.sky.it
Probabili formazioni Mainz-Fiorentina: le indicazioni verso l’11^ giornata - Nella giornata di domani, giovedì 6 novembre, andrà in scena alla Mewa Arena di ... Lo riporta fantamaster.it
Probabili formazioni Mainz-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Fagioli, Nicolussi Caviglia, Kean, Gudmundsson e Dzeko - La Fiorentina, con Galloppa in panchina al posto dell'esonerato Pioli, affronta il Mainz in Conference League: ecco la probabile formazione dei viola. msn.com scrive