mainz fiorentina probabili formazioni e tv la sfida di galloppa vanoli a un passo dalla firma

Mainz, 6 novembre 2025 – La Fiorentina ha due partite in trasferta prima della sosta nelle quali dare segni di reazione rispetto all’avvio da incubo della stagione, con un pericolosissimo ultimo posto in Serie A. Oggi (18.45) la gara contro i padroni di casa del Mainz, domenica sul bollente campo di Marassi quella che è già una sfida salvezza contro il Genoa. Va detto che, a fronte del disastro in campionato, in Conference League i gigliati sonno a punteggio pieno con due vittorie in altrettante gare contro il Sigma Olomouc e il Rapid Vienna. Oggi c’è anche la caccia al tris. Il tutto, dopo l’esonero di Stefano Pioli, con il gruppo affidato a Daniele Galloppa, tecnico della Primavera viola, che potrebbe restare sulla panchina della prima squadra anche a Genova, in attesa dell’arrivo di un nuovo allenatore (Vanoli in pole position, vicinissimo alla firma) o potrebbe conquistarsi la fiducia per proseguire l’avventura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

