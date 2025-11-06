Mainz Fiorentina: ecco dove vedere in diretta la partita di Conference League 20252026 in programma alle 18:45 La Fiorentina sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia recente, e l’unico antidoto per uscire dalla crisi è tornare a vincere. Dopo la pesante caduta al Franchi contro il Lecce, i Viola cercano riscatto in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mainz Fiorentina, dove seguirla: ecco dove vedere la sfida di Conference League in tv o in streaming! I dettagli