L’uomo che volle la Fabbrica Blu | Bugatti si è compiuto uno scempio Distrutto un pezzo di storia

Modena, 6 novembre 2025 – È stato l’artefice, l’anima, il generatore di bellezza della Bugatti Automobili di Campogalliano. Romano Artioli, grande appassionato di motori, nel 1990, con l’apertura della Fabbrica Blu, ne ha assunto la presidenza, suggellando così la rinascita del marchio Bugatti. “Hanno distrutto non solo delle mura ma un pezzo della nostra storia”. Intanto la solidarietà si mobilita: sabato alle 10.30 ci sarà un ritrovo davanti alla fabbrica per aiutare gli Ecobuster a pulire. Degrado e danni all'ex Bugatti dopo il rave party abusivo Artioli, cosa ha rappresentato per lei la Fabbrica Blu? “Quando ho deciso di costruirla avevo tre obiettivi: realizzare una fabbrica che trasformasse l’impegno del lavoro in una collaborazione tra giovani appassionati e preparati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’uomo che volle la Fabbrica Blu: “Bugatti, si è compiuto uno scempio. Distrutto un pezzo di storia”

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Museo Renato Ratti del Barolo e dei Vini d’Alba nasce dal sogno e dalla visione di un uomo che negli anni Settanta volle raccontare, attraverso il vino, la storia e l’anima della nostra terra. Oggi quel sogno torna a vivere in una veste più moderna ed essenzia - facebook.com Vai su Facebook

L’uomo che volle la Fabbrica Blu: “Bugatti, si è compiuto uno scempio. Distrutto un pezzo di storia” - “Chi ha ridotto i capannoni a una latrina non ha valori e non aiuta certamente chi sta soffrendo a Gaza” ... Riporta msn.com

Ascesa e declino della Fabbrica Blu Bugatti: come è potuto succedere - Purtroppo è tornata alla ribalta della cronaca non per motivi di recupero o notizie su nuovi progetti. Si legge su it.motor1.com

Storica ex fabbrica della Bugatti devastata dal rave party - Migliaia di persone hanno invaso i capannoni e i cortili dello storico stabilimento Fabbrica Blu di Campogalliano, ex impianto Bugatti, per un rave party ... Secondo virgilio.it