Lucarelli | Scudetto? Credo che il Milan sia fastidioso per tutti
Intervistato dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'ex attaccante del Napoli Cristiano Lucarelli ha parlato del Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
#Lucarelli promuove #Spalletti ? Le sue dichiarazioni - X Vai su X
“Michela Murgia era in gran parte una persona di merda”. “Non vivo sana con questo rancore finché non crepano”. “Lucarelli va battuta sul terreno del ricatto” “Chiara Valerio una fascista omotransfobica”, “Odio tutti gli ebrei”, “Nessuno conosce un super hacke - facebook.com Vai su Facebook
Lucarelli: "Chi per lo Scudetto? Credo che il Milan senza coppe sia fastidioso per tutti" - com, l'ex attaccante Cristiano Lucarelli ha commentato così l'inizio della Serie A, partendo dal rendimento molto negativo della Fiorentina che ... Secondo milannews.it
Lucarelli promuove la scelta Spalletti: «La Juve si è assicurata uno dei migliori. Scudetto? Non escluderei questo scenario» - Lucarelli su Spalletti Juve: l’ex attaccante promuove l’arrivo del tecnico, la Vecchia Signora in lotta per il titolo. Lo riporta juventusnews24.com
Lucarelli: “Scudetto? Il Milan senza coppe fastidioso per tutti. Vedo molto bene…” - Intervistato da TMW, l'ex attaccante Cristiano Lucarelli ha rilasciato queste dichiarazioni sulla lotta scudetto in campionato ... Si legge su msn.com