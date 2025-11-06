Luca Zoia trovato morto sul ciglio della statale | ipotesi pirata della strada
Luca Zoia, 49 anni, è stato trovato senza vita sul ciglio della strada all'alba di mercoledì, all'altezza dello svincolo della Strada statale 36 che collega la Brianza a Milano. Il cadavere è stato rinvenuto all'altezza di Veduggio con Colzano, nella mattinata di mercoledì 5 novembre. L'ipotesi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
