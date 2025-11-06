Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi giovedì 6 novembre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedi 4 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 20 (81) 46 (75) 44 (46) 56 (40) 78 (39) Cagliari: 8 (102) 19 (63) 72 (59) 2 (56) 55 (55) Firenze: 42 (112) 76 (99) 89 (74) 22 (60) 87 (53) Genova: 73 (68) 10 (62) 39 (55) 52 (54) 80 (52) Milano: 56 (81) 51 (78) 46 (64) 23 (62) 49 (55) Napoli: 33 (76) 58 (65) 59 (65) 36 (62) 90 (55) Palermo: 89 (64) 37 (55) 16 (46) 5 (44) 1 (41) Roma: 63 (98) 16 (85) 86 (70) 45 (55) 28 (52) Torino: 4 (92) 46 (84) 88 (64) 89 (63) 57 (55) Venezia: 16 (89) 49 (76) 71 (70) 44 (64) 30 (64) Nazionale: 82 (125) 59 (101) 35 (95) 73 (80) 6 (55). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 6 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

