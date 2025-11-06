L' ospedale di Penne San Massimo riceve tre nuovi mezzi di emergenza del 118
Anche l'ospedale San Massimo di Penne ha beneficiato del piano di potenziamento dei mezzi di soccorso della Asl di Pescara. Si tratta di due ambulanze di ultima generazione e di un'automatica. La presentazione ufficiale si è svolta alla presenza del sindaco Gilberto Petrucci e dell’Assessore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
