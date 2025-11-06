Lorenzo Musetti in semifinale ad Atene | il sogno Atp Finals continua sognando il derby con Sinner
Per Lorenzo Musetti resta vivo il sogno di partecipare alle Atp Finals. Oggi, giovedì 6 novembre, nella stessa giornata in cui a Torino sono stati sorteggiati i gironi del torneo dei Maestri, il toscano nei quarti di finale dell'Atp di Atene ha sconfitto in 2 set il francese Alexandre Muller con. 🔗 Leggi su Today.it
News recenti che potrebbero piacerti
Jannik Sinner è stato inserito nel gruppo Borg del round robin delle Atp Finals, al via domenica a Torino. Dovrà vedersela con Alexander Zverev, Ben Shelton e chi si qualificherà tra Felix Auger Aliassime e Lorenzo Musetti. L'altra testa di serie, Carlos Alcar - facebook.com Vai su Facebook
Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale dell’Atp 250 di Atene. Il 23enne toscano batte, in tre set, Stan Wawrinka e si prepara ad affrontare Muller #Tuttosport #Musetti - X Vai su X
Lorenzo Musetti batte Muller all’Atp Atene 2025 e spera nelle Finals: ora lo aspetta Korda - Il carrarino approda in semifinale all'Atp 250 di Atene battendo in due set il francese Alexandre Muller con ... Secondo msn.com
Musetti- Muller diretta oggi 6-2, 6-4: Lorenzo vola in semifinale ad Atene. L'azzurro è a due partite dalle Finals - Musetti va a caccia del bersaglio grosso e spera nella qualificazione al torneo di Torino. Da ilgazzettino.it
Musetti-Korda, semifinale Atp 250 Atene: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista carrarino prosegue la sua corsa verso la qualificazione alle Nitto Atp Finals: nei quarti vittoria agevole contro Alexandre Muller ... Riporta corrieredellosport.it