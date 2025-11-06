Lorenzo Musetti in semifinale ad Atene | il sogno Atp Finals continua sognando il derby con Sinner

Today.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Lorenzo Musetti resta vivo il sogno di partecipare alle Atp Finals. Oggi, giovedì 6 novembre, nella stessa giornata in cui a Torino sono stati sorteggiati i gironi del torneo dei Maestri, il toscano nei quarti di finale dell'Atp di Atene ha sconfitto in 2 set il francese Alexandre Muller con. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

lorenzo musetti semifinale ateneLorenzo Musetti batte Muller all’Atp Atene 2025 e spera nelle Finals: ora lo aspetta Korda - Il carrarino approda in semifinale all'Atp 250 di Atene battendo in due set il francese Alexandre Muller con ... Secondo msn.com

lorenzo musetti semifinale ateneMusetti- Muller diretta oggi 6-2, 6-4: Lorenzo vola in semifinale ad Atene. L'azzurro è a due partite dalle Finals - Musetti va a caccia del bersaglio grosso e spera nella qualificazione al torneo di Torino. Da ilgazzettino.it

lorenzo musetti semifinale ateneMusetti-Korda, semifinale Atp 250 Atene: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista carrarino prosegue la sua corsa verso la qualificazione alle Nitto Atp Finals: nei quarti vittoria agevole contro Alexandre Muller ... Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Lorenzo Musetti Semifinale Atene