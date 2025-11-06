Lorenzo Musetti batte Muller all’Atp Atene 2025 e spera nelle Finals | ora lo aspetta Korda

Lorenzo Musetti resta in corsa per le Atp Finals. Il carrarino approda in semifinale all’ Atp 250 di Atene battendo in due set il francese Alexandre Muller con il punteggio di 6-2 6-4. Al prossimo turno affronterà lo statunitense Sebastian Korda. Musetti sarebbe qualificato alle Atp Finals in caso di vittoria del torneo ellenico. ? Semifinale a Atene e #NittoATPFinals ancora nel mirino! Lorenzo Musetti sfiderà lo statunitense Korda per un posto in finale. #HellenicChampionship @BMWItalia pic.twitter.comhNVpywE9cG — FITP (@federtennis) November 6, 2025 Atp Finals, Binaghi: “Se lo merita, tifiamo per lui”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lorenzo Musetti batte Muller all’Atp Atene 2025 e spera nelle Finals: ora lo aspetta Korda

