Lorenzo Musetti avanza ad Atene | Il servizio è la chiave adattato il gioco a una superficie veloce

Lorenzo Musetti ha sconfitto il francese Alexandre Muller in maniera nitida e si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 di Atene, dove se la dovrà vedere contro lo statunitense Sebastian Korda. Dopo aver faticato all’esordio sul cemento della capitale greca contro lo svizzero Stan Wawrinka, il tennista italiano ha offerto un gioco decisamente migliore contro l’insidioso rivale transalpino e si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-4. Il toscano resta così in corsa per la qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del mondo: per meritarsi il biglietto per Torino sarà obbligato ad alzare al cielo il trofeo in terra ellenica e finirebbe nel girone in cui sono stati inseriti Jannik Sinner, il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Ben Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it

