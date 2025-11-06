Lorenzo Musetti avanza ad Atene | Il servizio è la chiave adattato il gioco a una superficie veloce
Lorenzo Musetti ha sconfitto il francese Alexandre Muller in maniera nitida e si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 di Atene, dove se la dovrà vedere contro lo statunitense Sebastian Korda. Dopo aver faticato all’esordio sul cemento della capitale greca contro lo svizzero Stan Wawrinka, il tennista italiano ha offerto un gioco decisamente migliore contro l’insidioso rivale transalpino e si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-4. Il toscano resta così in corsa per la qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del mondo: per meritarsi il biglietto per Torino sarà obbligato ad alzare al cielo il trofeo in terra ellenica e finirebbe nel girone in cui sono stati inseriti Jannik Sinner, il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Ben Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Jannik Sinner è stato inserito nel gruppo Borg del round robin delle Atp Finals, al via domenica a Torino. Dovrà vedersela con Alexander Zverev, Ben Shelton e chi si qualificherà tra Felix Auger Aliassime e Lorenzo Musetti. L'altra testa di serie, Carlos Alcar - facebook.com Vai su Facebook
Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale dell’Atp 250 di Atene. Il 23enne toscano batte, in tre set, Stan Wawrinka e si prepara ad affrontare Muller #Tuttosport #Musetti - X Vai su X
Lorenzo Musetti batte Muller all’Atp Atene 2025 e spera nelle Finals: ora lo aspetta Korda - Il carrarino approda in semifinale all'Atp 250 di Atene battendo in due set il francese Alexandre Muller con ... msn.com scrive
Musetti-Korda, semifinale Atp 250 Atene: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista carrarino prosegue la sua corsa verso la qualificazione alle Nitto Atp Finals: nei quarti vittoria agevole contro Alexandre Muller ... Da corrieredellosport.it
Musetti batte anche Muller ad Atene: è a due partite dal sogno Finals (dove incontrerebbe subito Sinner) - Lorenzo Musetti batte Alexandre Muller in due set e vola in semifinale dell’Atp 250 di Atene. ilfattoquotidiano.it scrive