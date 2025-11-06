Lorenzo Musetti a due vittorie dalle ATP Finals | i prossimi avversari ad Atene e il derby all’orizzonte
Lorenzo Musetti si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 di Atene e resta ancora in corsa per meritarsi l’ammissione alle ATP Finals, il torneo riservato ai migliori otto giocatori del mondo. Il tennista italiano occupa attualmente il nono posto nella Race e ha soltanto un modo per salire di un gradino, scavalcando il canadese Felix Auger-Aliassime: deve alzare al cielo il trofeo nella capitale greca. Tra il toscano e il volo per Torino possiamo dire che ci sono due vittorie e due avversari. L’azzurro non ha altre scappatoie e scorciatoie, a meno di eventuali rinunce e forfait altrui per la competizione in programma sul cemento del capoluogo piemontese dal 9 al 16 novembre. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Jannik Sinner è stato inserito nel gruppo Borg del round robin delle Atp Finals, al via domenica a Torino. Dovrà vedersela con Alexander Zverev, Ben Shelton e chi si qualificherà tra Felix Auger Aliassime e Lorenzo Musetti. L'altra testa di serie, Carlos Alcar - facebook.com Vai su Facebook
Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale dell’Atp 250 di Atene. Il 23enne toscano batte, in tre set, Stan Wawrinka e si prepara ad affrontare Muller #Tuttosport #Musetti - X Vai su X
Musetti- Muller diretta oggi 6-2, 6-4: Lorenzo vola in semifinale ad Atene. L'azzurro è a due partite dalle Finals - Musetti va a caccia del bersaglio grosso e spera nella qualificazione al torneo di Torino. Come scrive ilgazzettino.it
Musetti raggiunge le semifinali ad Atene e continua a sognare le Finals - Mancano solo due vittorie all'azzurro per centrare la qualificazione alle ATP Finals e superare ... Segnala oasport.it
Atp Atene - Musetti a due vittorie dalle Finals: Muller sconfitto, è semifinale - Il successo maturato contro il francese Alexandre Muller è valso il passaggio in semifinale nell'Atp 2 ... Scrive tennisworlditalia.com