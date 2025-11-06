Lorenzo Musetti a due vittorie dalle ATP Finals | i prossimi avversari ad Atene e il derby all’orizzonte

Lorenzo Musetti si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 di Atene e resta ancora in corsa per meritarsi l’ammissione alle ATP Finals, il torneo riservato ai migliori otto giocatori del mondo. Il tennista italiano occupa attualmente il nono posto nella Race e ha soltanto un modo per salire di un gradino, scavalcando il canadese Felix Auger-Aliassime: deve alzare al cielo il trofeo nella capitale greca. Tra il toscano e il volo per Torino possiamo dire che ci sono due vittorie e due avversari. L’azzurro non ha altre scappatoie e scorciatoie, a meno di eventuali rinunce e forfait altrui per la competizione in programma sul cemento del capoluogo piemontese dal 9 al 16 novembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

