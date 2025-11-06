Lombardia Style al WTM di Londra | la regione che piace agli inglesi e sa perché

La Lombardia arriva al World Travel Market di Londra con un obiettivo preciso: consolidare la propria posizione tra le destinazioni italiane più competitive del turismo internazionale. Nello scenario globale del WTM – il principale marketplace del settore, dove si misurano tendenze, investimenti e strategie – la regione si presenta con uno stand indipendente di 180 metri quadri e una squadra di 20 operatori selezionati tra DMO territoriali, tour operator, incoming e hotel di alta gamma. È una partecipazione costruita sui numeri: quasi 21 milioni di arrivi e oltre 53 milioni di presenze nel 2024, con un incremento del 26,1% rispetto al pre-pandemia e una quota di visitatori stranieri che oggi tocca il 67%. 🔗 Leggi su Panorama.it

