LIVE Sonego-Altmaier ATP Metz 2025 in DIRETTA | torinese in campo per la prima semifinale dell’anno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:40 Il torinese vuole quindi il miglior risultato della stagione, quantomeno come piazzamento, che varrebbe un posto virtuale in top 40 ATP. C’è da dare anche l’ennesimo segnale a Filippo Volandri per quanto riguarda la convocazione in Davis! 16:35 Chiude Norrie, tra pochi minuti in campo SONEGO e Altmaier! LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MULLER NON PRIMA DELLE ORE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-PEGULA NON PRIMA DELLE ORE 15.00 LA DIRETTA LIVE DI DJOKOVIC-BORGES NON PRIMA DELLE ORE 17.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TIEN NON PRIMA DELLE ORE 18.00 15:52 Norrie e Jacquet al set decisivo, poi Sonego! 15:00 Norrie-Jacquet 4-6, poi SONEGO! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 250 di Metz (FRA) che vede coinvolti l’azzurro Lorenzo SONEGO, ex campione di questo torneo, ed il temibile tedesco Daniel Altmaier. 🔗 Leggi su Oasport.it

