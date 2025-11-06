LIVE Sonego-Altmaier ATP Metz 2025 in DIRETTA | torinese in campo per la prima semifinale dell’anno
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:40 Il torinese vuole quindi il miglior risultato della stagione, quantomeno come piazzamento, che varrebbe un posto virtuale in top 40 ATP. C’è da dare anche l’ennesimo segnale a Filippo Volandri per quanto riguarda la convocazione in Davis! 16:35 Chiude Norrie, tra pochi minuti in campo SONEGO e Altmaier! LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MULLER NON PRIMA DELLE ORE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-PEGULA NON PRIMA DELLE ORE 15.00 LA DIRETTA LIVE DI DJOKOVIC-BORGES NON PRIMA DELLE ORE 17.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TIEN NON PRIMA DELLE ORE 18.00 15:52 Norrie e Jacquet al set decisivo, poi Sonego! 15:00 Norrie-Jacquet 4-6, poi SONEGO! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 250 di Metz (FRA) che vede coinvolti l’azzurro Lorenzo SONEGO, ex campione di questo torneo, ed il temibile tedesco Daniel Altmaier. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 6-11 •ATENE Ore 14:00 Musetti vs Muller •WTA FINALS Ore 15:00 Paolini vs Pegula •METZ Ore 15:30 Sonego vs Altmaier Ore 19:30 Berrettini vs Tien FORZA RAGAZZI FINALS: SuperTennis. ALTRO: C - facebook.com Vai su Facebook
SONEGO VINCE UN ALTRO DERBY! Dopo la vittoria contro Musetti a Parigi, Lorenzo ha la meglio su Flavio Cobolli in tre set. Decisivo il break piazzato nell'11° game dell'ultimo parziale. Ora attende il vincente tra Gaston e Altmaier per la sfida dei quarti - X Vai su X
LIVE Sonego-Altmaier, ATP Metz 2025 in DIRETTA: torinese in campo dopo Norrie - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI- Secondo oasport.it
LIVE Cobolli-Sonego 6-2, 3-6, 5-7, ATP Metz 2025 in DIRETTA: ancora un derby vinto dal torinese, deve essere chiamato in Davis? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del derby azzurro, che dà una candidatura forte per la Coppa Davis ed è Lorenzo ... Lo riporta oasport.it
Pronostico Lorenzo Sonego-Daniel Altmaier: analisi, quote, guida tv e scommesse Tennis ATP Metz 2025 - Analisi, quote, guida tv, statistiche e scommesse tennis ATP Metz 2025. Si legge su betitaliaweb.it