LIVE Paolini-Pegula 2-6 3-5 WTA Finals 2025 in DIRETTA | l’azzurra serve per rimanere nel match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MULLER NON PRIMA DELLE ORE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ALTMAIER 3° MATCH DALLE ORE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI DJOKOVIC-BORGES NON PRIMA DELLE ORE 17.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TIEN NON PRIMA DELLE ORE 18.00 30-30 Risposta profondissima di Pegula che provoca l’errore dell’italiana 30-15 Servizio e dritto per l’italiana Scocca in questo momento l’ora di gioco. 15-15 L’americana perde il controllo del dritto dal centro 0-15 Pegula accelera con il rovescio incrociato. Scappa in lunghezza il colpo bimane dell’italiana. 3-5 Gioco Pegula: attacco in controtempo di Paolini che segue a rete la risposta ma viene infilata dal rovescio dell’americana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Pegula 2-6, 3-5, WTA Finals 2025 in DIRETTA: l’azzurra serve per rimanere nel match

Argomenti simili trattati di recente

?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 6-11 •ATENE Ore 14:00 Musetti vs Muller •WTA FINALS Ore 15:00 Paolini vs Pegula •METZ Ore 15:30 Sonego vs Altmaier Ore 19:30 Berrettini vs Tien FORZA RAGAZZI FINALS: SuperTennis. ALTRO: C - facebook.com Vai su Facebook

Giornata di QF a Metz e Atene con tre italiani in campo Jasmine Paolini affronta Pegula nel suo ultimo match di round robin, da seguire in diretta su @SuperTennisTv - X Vai su X

LIVE Paolini-Pegula, WTA Finals 2025 in DIRETTA: l’azzurra cerca di chiudere con onore a Riad - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Jasmine Paolini ... oasport.it scrive

Diretta Paolini Pegula/ Wta Finals 20215 streaming video tv: l’azzurra è già eliminata (oggi 6 novembre) - Diretta Paolini Pegula Wta Finals 2025 streaming video tv: l'azzurra è già eliminata dal Master di fine anno e dunque gioca solo per la gloria. Segnala ilsussidiario.net

Paolini-Pegula, dove vedere l'ultimo match di Jasmine alle Wta Finals in tv e streaming - Dopo l'eliminazione nel torneo di doppio, e le due sconfitte contro Sabalenka e Gauff, Paolini sa già di non poter raggiungere le semifinali del Wta Finals in singolare. Da corriere.it