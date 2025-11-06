LIVE Paolini-Pegula 2-6 1-0 WTA Finals 2025 in DIRETTA | l’azzurra si salva in apertura di secondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MULLER NON PRIMA DELLE ORE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ALTMAIER 3° MATCH DALLE ORE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI DJOKOVIC-BORGES NON PRIMA DELLE ORE 17.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TIEN NON PRIMA DELLE ORE 18.00 40-0 Prima ad uscire vincente. 30-0 Pegula comanda bene con il dritto e chiude con il colpo incrociato dal centro. 15-0 L’azzurra non trova il campo con la risposta Al servizio Jessica Pegula 1-0 Gioco Paolini: lunga la risposta di dritto dell’americana A-4o Ottimo dritto incrociato di Paolini che poi accelera con il lungolinea e chiude con il colpo al volo 40-40 Ottima prima dell’italiana, lunga la risposta di Pegula 40-A Risposta profonda di Pegula che prende in mano lo scambio, smista il gioco dal centro e forza Paolini all’errore 40-40 Splendido dritto lungolinea giocato dall’americana che lascia ferma l’azzurra 40-30 Attacco in controtempo di Pegula che non controlla la volee sull’ottimo passante basso di rovescio di Paolini Seconda 30-30 Ottima prima al centro, si ferma in rete la risposta di Pegula 15-30 Doppio fallo, il terzo del match per l’italiana 15-15 Splendido rovescio lungolinea trovato da Pegula che spolvera la riga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Pegula 2-6, 1-0, WTA Finals 2025 in DIRETTA: l’azzurra si salva in apertura di secondo

