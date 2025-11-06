LIVE Marsiglia-Atalanta 0-1 Champions League calcio in DIRETTA | la Dea porta a casa il risultato al Vélodrome grazie al goal di Samardzic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:03 Chiudiamo qui la DIRETTA LIVE testuale. Grazie per averci seguito e rimanete sintonizzati su OA Sport per non perdervi nessun risultato dal mondo dello sport. Un saluto a tutti! 20:02 L'Atalanta grazie a questo successo vola ora al 16esimo posto. Affermando la sua posizione in ottica playoff. Il Marsiglia finisce 25esimo, appena fuori dalla zona qualificazione per gli spareggi per il tabellone finale. 23:00 Ben 15 i tiri totali e 4 quelli in porta per i francesi. Contro gli 8 totali e 3 in porta per i bergamaschi. 22:58 Per quanto riguarda il possesso palla siamo al 53% per il Marsiglia e 47% per la Dea.

