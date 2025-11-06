LIVE Djokovic-Borges ATP Atene 2025 in DIRETTA | Musetti sbriga la pratica Muller Alle 17 tocca al serbo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MULLER NON PRIMA DELLE ORE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-PEGULA NON PRIMA DELLE ORE 15.00 LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ALTMAIER 3° MATCH DALLE ORE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TIEN NON PRIMA DELLE ORE 18.00 15:35 È finita intanto la partita tra Musetti e Muller. L’italiano ha ottenuto il pass per la semifinale sconfiggendo il francese per 6-3 6-4. Alle 17 toccherà a Novak Djokovic contro Nuno Borges. Rimanete sintonizzati! 14:52 Musetti ha vinto il primo set 6-2 contro Muller. Vi ricordiamo che finito questo match scenderanno in campo Djokovic e Borges non prima delle 17 (ore italiane). 🔗 Leggi su Oasport.it
