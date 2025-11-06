L' Italia perde Lamaro Con l' Australia spazio a Lynagh Quesada | È il XV migliore possibile

Annunciata la formazione per sabato a Udine. Il capitano si infortuna all'ultimo allenamento, non c’è spazio per Todaro, ala rivelazione in Premiership. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'Italia perde Lamaro. Con l'Australia spazio a Lynagh. Quesada: "È il XV migliore possibile"

