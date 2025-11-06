Lino Guanciale | Finalmente il commissario Ricciardi abbraccia la felicità grazie all' amore

Vanityfair.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza stagione della serie, tratta dai libri di Maurizio de Giovanni, approda su Rai 1 da lunedì 10 novembre. Ricciardi si toglie la corazza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

lino guanciale finalmente il commissario ricciardi abbraccia la felicit224 grazie all amore

© Vanityfair.it - Lino Guanciale: «Finalmente il commissario Ricciardi abbraccia la felicità grazie all'amore»

Argomenti simili trattati di recente

lino guanciale finalmente commissarioLino Guanciale: «Finalmente il commissario Ricciardi abbraccia la felicità grazie all'amore» - La terza stagione della serie, tratta dai libri di Maurizio de Giovanni, approda su Rai 1 da lunedì 10 novembre. Come scrive vanityfair.it

lino guanciale finalmente commissarioLino Guanciale, 'Ricciardi ha deciso di mettersi a nudo' - "Finalmente vedrete il nostro commissario ridere, anzi sorridere come un bambino, questo perché ha deciso di essere felice". Riporta ansa.it

Lino Guanciale: «Finalmente Ricciardi si lascia andare all’amore e si libera della sua corazza» - Dal 10 novembre rivediamo l'attore protagonista della terza stagione della fiction ambientata a Napoli negli Anni 30 ... Lo riporta sorrisi.com

Cerca Video su questo argomento: Lino Guanciale Finalmente Commissario