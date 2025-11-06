LinkedIn | Italia con eccesso di talenti green AI alleato per la COP30

Periodicodaily.com | 6 nov 2025

(Adnkronos) – La transizione verde, oltre a essere un imperativo etico, è riconosciuta come una leva fondamentale per la competitività aziendale. In vista della COP30 di Belém (Brasile), LinkedIn, il più grande network professionale al mondo, ha anticipato i principali risultati del suo prossimo Green Skills Report 2025, offrendo una panoramica dettagliata sulle competenze professionali . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

