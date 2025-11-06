L’incubo di un imprenditore | accusato di stupro in carcere da 14 giorni
Forlì, 6 novembre 2025 – Il posto è quello sbagliato. Il momento anche. E le conseguenze sono un terremoto: un imprenditore di 40 anni che abita nel territorio forlivese si trova da 14 giorni in carcere a Genova con l’accusa di violenza sessuale. Ieri mattina davanti al tribunale del Riesame del capoluogo ligure i difensori dell’uomo – gli avvocati forlivesi Raffaele Padovano e Stefano Versari – hanno discusso davanti al giudice la richiesta di scarcerazione del loro assistito. La decisione dovrebbe arrivare nelle prossime ore. L’incubo dell’uomo resta. Le accuse della 27enne all’imprenditore del forlivese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cinemando. . #TRAILER | Da festa esclusiva a incubo durato più di 20 ore. È quello che è successo nell’attico abitato da Alberto Genovese, un noto imprenditore della Milano tech. #TerrazzaSentimento, una nuova serie, dal 5 novembre su #Netflix. #cinema # - facebook.com Vai su Facebook
Da festa esclusiva a incubo durato più di 20 ore. È quello che è successo nell’attico abitato da Alberto Genovese, un noto imprenditore della Milano tech. Terrazza Sentimento, una nuova serie, dal 5 novembre su Netflix. - X Vai su X
Ribaltata sentenza choc, tre anni ad accusato di stupro - «Aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione». Si legge su avvenire.it