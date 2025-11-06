Forlì, 6 novembre 2025 – Il posto è quello sbagliato. Il momento anche. E le conseguenze sono un terremoto: un imprenditore di 40 anni che abita nel territorio forlivese si trova da 14 giorni in carcere a Genova con l’accusa di violenza sessuale. Ieri mattina davanti al tribunale del Riesame del capoluogo ligure i difensori dell’uomo – gli avvocati forlivesi Raffaele Padovano e Stefano Versari – hanno discusso davanti al giudice la richiesta di scarcerazione del loro assistito. La decisione dovrebbe arrivare nelle prossime ore. L’incubo dell’uomo resta. Le accuse della 27enne all’imprenditore del forlivese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’incubo di un imprenditore: accusato di stupro, in carcere da 14 giorni