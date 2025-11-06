Libri l' investigatore privato Carbone si racconta | ' Quasi come Sherlock Holmes'
“Cosa mi manca per essere lo Sherlock Holmes italiano? Tanto! Forse Watson. Diciamo che è stato il mio idolo da piccolo, mi ha dato tanto anche lui”. Scherza così Paolo Carbone, investigatore privato italiano autore del libro ‘Quasi come Sherlock Holmes. Vita e storie da investigatore’, il cui ricavato dalla vendita sarà devoluto all’associazione ‘Siamo Delfini – Impariamo l’autismo’. “Quanto è cambiato il lavoro oggigiorno? Tantissimo – spiega Carbone a LaPresse – Sono cambiate le metodologie e le tecniche investigative. Oggi anche questi social, per cui ognuno di noi sta con il cellulare in mano o si informa prima sul telefonino”, afferma l’allievo del celebre Tony Ponzi, da cui ha ereditato lo studio d’investigazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Massimo Carlotto e il trentennale dell'Alligatore: Noir d'autore, riscatto e giustizia privata in "A esequie avvenute". ? A Il cacciatore di libri esploriamo le nuove uscite che mescolano genere letterario e profonda analisi sociale: L'Investigatore Anti-Eroe: - facebook.com Vai su Facebook
Libri, l'investigatore privato Carbone si racconta: 'Quasi come Sherlock Holmes' - Diciamo che è stato il mio idolo da piccolo, mi ha dato tanto anche lui". Segnala lapresse.it
Autobiografia di un'investigatore privato, oltre i cliché: il nuovo libro di Paolo Carbone - Il mondo delle indagini private è molto più di impermeabile e lente d’ingrandimento. Lo riporta msn.com