Libia arrestato Almasri Imbarazzo nel governo italiano

Gbt-magazine.com | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almasri alla fine è stato arrestato per “tortura ed omicidio” per ordine del Tribunale di Tripoli. “Il torturatore” che il governo Meloni rimpatriò con un volo di Stato aveva sulle spalle un mandato di cattura internazionale. Il goveno italiano mostra qualche imbarazzo a riguardo Almasri, il Governo italiano sapeva del mandato di cattura. Così leggiamo sull’edizione odierna de “Il Mattino”: “Dal governo dichiarano con il contagocce. «Non me ne sto occupando..» taglia corto alla Camera il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ma fonti di vertice fanno sapere che l’arresto di Almasri era nell’aria da tempo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

