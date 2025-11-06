Torna ad alzarsi la tensione in Medio Oriente sul fronte libanese. L’esercito israeliano (Idf) ha annunciato che i suoi jet hanno colpito tre città del sud del Libano dopo aver invitato i residenti a evacuarle. Gli attacchi aerei sono avvenuti poche ore dopo che Hezbollah aveva esortato il governo libanese a non avviare negoziati politici con Israele, con cui il Libano rimane formalmente in guerra. Il portavoce in lingua araba dell’Idf, Avichay Adraee, aveva avvertito i residenti di Tayba, vicino al confine, Tayr Debba, situata appena ad est della città costiera di Tiro, e Aita al-Jabal, di allontanarsi di 500 metri dagli edifici residenziali poi presi di mira. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, raid israeliani in 3 città nel Sud del Paese