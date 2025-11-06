Li usiamo ogni giorno per monitorare sonno passi e salute ma pochi sanno che gli smartwatch e i bracciali fitness possono essere una miniera di dati per hacker e aziende
O rologi e occhiali intelligenti, auricolari e anelli smart, bracciali fitness, tecnologie mediche: i dispositivi indossabili sono sempre più diffusi, per via dei molti benefici che offrono. Ma sono anche un bersaglio per cybercriminali e hacker supportati da governi. I principali tipi di attacco sono attacchi bluetooth, “exploit” da remoto, attacchi fisici e “spoofing” dei sensori, data leakage e privacy, tracking e profilazione. I rischi rispetto a sicurezza digitale e salute sono concreti, così come quelli di furto digitale d’identità. 11 smartwatch e fitness tracker per monitorare la salute (e non solo). 🔗 Leggi su Iodonna.it
