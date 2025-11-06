L' entrata trionfale dei 18enni alle loro feste

Today.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'era una volta il prediciottesimo. Una tendenza, in voga principalmente al sud, che regalava a ragazze - la maggioranza - e ragazzi che stavano per compiere la maggiore età, il sogno di essere star per qualche ora, davanti all'obiettivo di un fotografo. Gianni Muscolino era il 'boss' di questo. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Entrata Trionfale 18enni Feste