L' entrata trionfale dei 18enni alle loro feste
C'era una volta il prediciottesimo. Una tendenza, in voga principalmente al sud, che regalava a ragazze - la maggioranza - e ragazzi che stavano per compiere la maggiore età, il sogno di essere star per qualche ora, davanti all'obiettivo di un fotografo. Gianni Muscolino era il 'boss' di questo. 🔗 Leggi su Today.it
