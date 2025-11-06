Legnano | consegnate le benemerenze civiche Premiati eroismo volontariato e attività medica
Legnano, 6 novembre 2025 – Sala degli Stemmi gremita, come ormai capita da anni, per le benemerenze civiche assegnate nella giornata di ieri, mercoledì 5 novembre, in occasione di San Magno, patrono della città di Legnano. A fare gli onori di casa il sindaco Lorenzo Radice con i suoi assessori al fianco, incaricati a turno di consegnare individualmente le onorificenze. A partire da quella dedicata alla memoria di Bruno Gulotta, il giovane legnanese che nell’agosto del 2017 salvò il figlio Alessandro da un furgone lanciato sulla folla mentre era sulle ramblas di Barcellona: un folle atto terroristico che costò la vita all’allora trentacinquenne legnanese che si trovava in vacanza con la famiglia in Spagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
