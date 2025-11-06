legge elettorale il centrodestra rompe il silenzio con trattative a tutto campo

Il centrodestra ha avviato trattative riservate per definire una nuova legge elettorale maggioritaria. Lo rivelano, in controtendenza con la linea ufficiale di silenzio, le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa e del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, punto di riferimento del governo su questo dossier. L’obiettivo è chiudere il cantiere entro la fine della legislatura, superando lo stallo della riforma sul premierato. L’apertura di La Russa sul voto prima della riforma. In un’intervista a Repubblica, La Russa, esperto della materia, ha di fatto ammesso che il piano A per una riforma maggioritaria – l’elezione diretta del premier – non è più l’unica opzione sul tavolo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

