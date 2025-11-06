Le idee per abbinare al meglio la camicia color vinaccia nell' Autunno-Inverno 2025 2026 tutte da sorseggiare
I mpossibile non notarlo: il bordeaux, in tutte le sue sfumature, è tra i colori protagonisti della stagione fredda. Dal vinaccia al borgogna, passando per il prugna e il marsala, si declina su capi d’abbigliamento e accessori pronti a dettare tendenza anche quest’anno. Uno tra tutti? La camicia bordeaux, che scalda l’Autunno-Inverno 20252026 con eleganza. Camicia doppia: 5 outfit di tendenza per l’inverno 2025 X Leggi anche › La camicia a quadri è il capo da avere ora. E si indossa così In versione casual oppure sofisticata, in popeline di cotone o in raso di seta, questo pezzo dal fascino profondo trova spazio in ogni guardaroba, adattandosi con disinvoltura a diverse occasioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it
