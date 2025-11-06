Le accuse delle mamme | Alcol anche ai minori in alcuni locali Controlli delle forze dell’ordine

Pietrasanta, 6 novembre 2025 – Insospettiti dal comportamento dei propri figli si sono armate di coraggio e senza dare nell’occhio hanno studiato il modo in cui alcuni bar del centro storico di Pietrasanta somministrano alcolici, scoprendo vari casi di vendita a minorenni. Tanto è bastato per spingere un gruppo di mamme a lanciare l’allarme mobilitando sia le Forze dell’ordine che le istituzioni. La segnalazione è stata fatta in seguito a controlli “informali” effettuati dai genitori preoccupati per la sicurezza dei propri figli, i quali da alcune settimane frequentano sempre più numerosi i ritrovi notturni della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le accuse delle mamme: “Alcol anche ai minori in alcuni locali”. Controlli delle forze dell’ordine

