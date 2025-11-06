L' avventura degli adolescenti di oggi trasformati in teenager anni Novanta è terminata con molte soddisfazioni

S i è conclusa oggi RaiPlay con le ultime 4 puntate in streaming l’avventura di Il Collegio 9 (ambientato nel 1990). Nonostante le grosse lacune culturali e le difficoltà nello studio, tutti gli alunni sono stati promossi. Tra gite al mare, litigi sentimentali e qualche momento di follia, per i ragazzi e i loro professori è stata una fantastica esperienza, impossibile da dimenticare. Dopo RaiPlay, Il Collegio 9 verrà trasmesso su Rai 2 in prima serata dal 29 novembre. Su Sky Tg24 “Generazione sottovoce”, sei ritratti di neodiplomati, tra ansie e speranze X Leggi anche › “Il Collegio 9”: nei nuovi 4 episodi su RaiPlay arriva un alunno a 4 zampe Il Collegio 9: le ultime 4 puntate in streaming su RaiPlay, cosa succede, gli esami. 🔗 Leggi su Iodonna.it

