Lavori | l' ufficio postale di Perignano cambia aspetto con il progetto ' Polis'

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Perignano da venerdì 7 novembre sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede, infatti, è inserita nell’ambito di ‘Polis - Casa dei Servizi Digital’, il progetto di Poste Italiane per rendere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it