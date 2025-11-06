Lavori | l' ufficio postale di Perignano cambia aspetto con il progetto ' Polis'
Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Perignano da venerdì 7 novembre sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede, infatti, è inserita nell’ambito di ‘Polis - Casa dei Servizi Digital’, il progetto di Poste Italiane per rendere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
