L’Autodromo a fumetti | arriva la prima edizione di ‘Comics & Games’ Evento aperto a tutti
Imola, 6 novembre 2025 – L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari come un’immensa sala giochi tra fumetti, giochi da tavolo, talk con content creator, dibattiti e mondo cosplay, tutto strizzando inevitabilmente l’occhio anche ai motori. Dopo essere diventato per una sera ‘Monsterland’, l’Autodromo si prepara ad indossare una nuova veste ospitando (anche in questo caso per la prima volta) l’“Imola Comics and Games”. Il 6 e 7 dicembre, infatti, tremila metri quadri al coperto di Autodromo, dalla sala stampa alla terrazza e fino ai box, apriranno le loro porte al mondo del gioco in tutte le sue forme, dalle più datate ma sempre di moda, quella dei giochi in scatola o dei fumetti, a quelle più attuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
