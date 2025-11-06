L'auto fermata dai carabinieri è piena di kiwi | dentro ci sono 450 chili appena rubati 4 denunciati

Il singolare episodio arriva da Francolise, nella provincia di Caserta, dove due donne e due uomini (tra cui un minorenne) sono stati denunciati di carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

