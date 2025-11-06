L' attuale animale dell' ex quarterback dei New England Patriots e dei Tampa Bay Buccaneers è un clone del pitbull Lua

T om Brady ha rivelato che il suo attuale cane, Junie, è in realtà un clone del suo amato pit bull Lua, morto nel dicembre 2023. L ’ex quarterback dei New England Patriots e dei Tampa Bay Buccaneers, che aveva condiviso l’animale con l’ex moglie Gisele Bündchen e i figli, ha spiegato che la clonazione è avvenuta grazie a Colossal Biosciences, una società biotecnologica di Dallas di cui è anche investitore. Sul sito si legge che conservare il codice genetico di un animale costa circa 1.600 dollari (quasi 1.400 euro al cambio attuale), mentre la clonazione di un cane o di un gatto può arrivare fino a 50mila dollari (poco meno di 44mila euro). 🔗 Leggi su Iodonna.it

