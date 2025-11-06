L' attuale animale dell' ex quarterback dei New England Patriots e dei Tampa Bay Buccaneers è un clone del pitbull Lua

T om Brady ha rivelato che il suo attuale cane, Junie, è in realtà un clone del suo amato pit bull Lua, morto nel dicembre 2023. L 'ex quarterback dei New England Patriots e dei Tampa Bay Buccaneers, che aveva condiviso l'animale con l'ex moglie Gisele Bündchen e i figli, ha spiegato che la clonazione è avvenuta grazie a Colossal Biosciences, una società biotecnologica di Dallas di cui è anche investitore. Sul sito si legge che conservare il codice genetico di un animale costa circa 1.600 dollari (quasi 1.400 euro al cambio attuale), mentre la clonazione di un cane o di un gatto può arrivare fino a 50mila dollari (poco meno di 44mila euro).

“Junie è un clone del mio cane defunto Lua, è bastato un semplice prelievo di sangue prima che morisse”: la rivelazione choc di Tom Brady - L'ex quarterback e il legame con il suo pit bull: "Amo i miei animali, significano tutto per me e la mia famiglia" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Tom Brady si è fatto clonare il cane morto: «Ma Junie non sarà mai come Lua» - L’operazione, che costa circa 44mila euro, è stata realizzata dalla «Colossal Biosciences», azienda biotecnologica di Dallas (di cui il 48enne ex stella del football americano è investitore) ... Scrive msn.com