Latina accoglie 3 nuovi agenti di polizia locale

Latina, 6 novembre 2025 – Sono entrati in servizio lunedì 3 nuovi agenti della polizia locale, selezionati con procedura di mobilità volontaria. Salgono così a dieci i nuovi assunti nel Corpo della Polizia Locale di Latina dall’inizio dell’anno. Il sindaco Matilde Celentano li ha voluti incontrare oggi in Comune, rivolgendo loro le più vive congratulazioni e l’augurio di buon lavoro: “Si tratta – ha riferito – di tre giovani agenti già con esperienze maturate in altre amministrazioni: Lanuvio, Cori e Cisterna. Il che gli ha consentito di essere operativi da subito”. All’incontro con la prima cittadina e il nuovo personale ha preso parte anche la vice comandante Sabrina Brancato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it